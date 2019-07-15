4 bakanlık 12 bin 818 işçi, personel ve memur alımı başvuru şartları nedir? İşte kadro dağılımı. Son zamanlarda yayımlanan ilanlara göre 4 farklı bakanlık 12 bin 818 memur personel alımı yapıyor. Kamuya 12 bin 818 işçi personel ve memur alımı yapılacağı ilan edildi. Buna göre, Kültür ve Turizm bakanlığı 56 kişilik kadro ile 60 KPSS puanı ve kura ile işçi ve personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı ise 21 kişilik kadro ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı farklı birimlerine 12 bin 740 memur personel alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ise 1 kişilik kadro ile pilot alacağını ilan etti. İlgili ilanlar için başvuru süreci başlamış olup adaylar başvurularını ilgili bakanlıklara şahsen veya elektronik ortamda yapmaları gereklidir.