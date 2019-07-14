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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 13:02

personel alımı atamaları ne zaman yapılacak?

Binlerce aday personel alımı atamaları için bekleyişini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atamaları için sona yaklaşılıyor. Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sıhhat personeli alınacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı atamaları ne zaman yapılacak?

Personel alımları ile ilgili önemli kurumlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar sonrasında atamaların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

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