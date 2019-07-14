Binlerce aday Sağlık Bakanlığı personel alımı atamaları için bekleyişini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atamaları için sona yaklaşılıyor. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sıhhat personeli alınacağını bildirdi. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM'ye yolladık ÖSYM'nin takvimi sadece 'bir ay sonrasında çıkabiliriz' dedikleri için 1 ay sonrasında gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız. Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 mensubu de ÖSYM'nin takvimine gore aynı yöntemle planlamış olacağız'' demişti. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı atamaları ne vakit yapılacak? İşte müracaat şartı KPSS puanları branşlar ve kadrolar