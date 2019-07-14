Personel alımları ile ilgili önemli kurumlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar sonrasında atamaların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Kadro dağılımları halen bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor.