Binlerce aday KKK JGK onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay alımları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda MSB tarafından yayınlanan ilanlar araştırılmaya devam ediliyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının giderilmesi vesilesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları belirlendi. Asker adayları YKS'den aldıkları puana ve tercih ettiği puan türüne göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az 10 katı kadar adaya 30 Temmuz 2019 tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma"duyurusu yapılacak. Peki, 2019 KKK JGK uzman onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay başvuru şartları nedir?