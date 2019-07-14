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  • 15.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:11

KKK JGK 2019 çavuş alımı ve subay başvuru şartları nedir?

KKK JGK çavuş alımı ve 2019 subay başvuru şartları nedir? MSB bünyesinde bulunan komutanlıklara her sene personel ihtiyacına göre alım yapılıyor. Jandarma erkek öğrenci alımı için ön başvurular 01 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. 'de görev yapmak isteyenler de KKK ya da JGK uzman onbaşı ve çavuş alımının ne zaman olduğunu merak ediyor. ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bundan dolayı bu alana başvurmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman? Uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuru şartları neler?

En az lise mezunu subay, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!

Binlerce aday KKK JGK onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay alımları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda MSB tarafından yayınlanan ilanlar araştırılmaya devam ediliyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının giderilmesi vesilesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları belirlendi. Asker adayları YKS'den aldıkları puana ve tercih ettiği puan türüne göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az 10 katı kadar adaya 30 Temmuz 2019 tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma"duyurusu yapılacak. Peki, 2019 KKK JGK uzman onbaşı çavuş alımı ve jandarma en az lise mezunu subay başvuru şartları nedir?

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