Jandarma Özel Harekat olarak başvuru yapmak isteyen adayların gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığında... Jandarma Uzman erbaş istihdamının akabinde adaylar arasından Jandarma Özel Harekat kısa adıyla JÖH başvuruları da alınacak mı sorusu adaylarca merak edilen konuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara göre nelerdir, eğitimleri nasıl oluyor gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bu arada İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olma, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Peki Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?