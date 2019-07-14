Jandarma Özel Harekat JÖH ve PÖH polis alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti. Ankara'da gerçekleştirilecek mülakatlar için sınav giriş belgelerini uzman erbaş adaylarına sunan Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş adaylarına bazı önemli ikazlarda bulundu. Jandarma uzman erbaş alımı için gözler MSB personel temin sayfasında! Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor.