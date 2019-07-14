İŞKUR yeni bekçi alım ilanlarına devam ediyor. 2019 yılı Temmuz ayı bekçi alımları için şartlar açıklandı. Bekçi alımı başvuruları başlamış olup, 12 Temmuz 2019'da sona erdi. Aşağıda, bekçi alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları linki bulunmaktadır. Yeni bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını İŞKUR üzerinden kontrol edebilirsiniz. Şuna için alım açıklaması bulunmuyor. Bekçi alımı başvuru şartlar arasında sınavsız minimum ilköğretim mezunu, Engelli ekibi hariç olmak üzere sıhhat problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olma şartı aranıyor. Peki İŞKUR hangi illere bekçi alacak? İşte Temmuz ayı İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları ve detaylar