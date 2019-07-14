İŞKUR DPB iş ilanları! 2019 KPSS 50, 60 ve 70 puanı ile KPSS'siz memur personel alım şartları! Lise, ön lisans ve lisans... Kamu kurumları ve kuruluşları her geçen gün yeni ilanlar yayımlayarak memur personel olma yolunda ilerleyen adaylara ışık oluyorlar. İşte alım yapan kurumlar ve şartlar. İlgili ilanlar İŞKUR, Devlet personel başkanlı veya kurumların kendi İnternet siteleri üzerinde yayımlanarak memur personel alımı yapıyorlar. Bu yönde adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranıyor ve bu nitelikler dışında adaylardan KPSS şartı aranmakta.