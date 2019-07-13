GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular alınmış, sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. 6-17 Mayıs'ta sınava tabi tutulan adaylar sonuçlar için bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakatlar ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.