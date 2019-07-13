Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 13.07.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 15:01

açıklandı mı? 2019 mülakatlar ne zaman açıklanır?

için araştırmalar devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlar. Sınavın ardından yaklaşık 2 ay geçmesi ile birlikte heyecan daha da arttı. Peki, ? mülakatlar ne zaman açıklanır?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular alınmış, sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. 6-17 Mayıs'ta sınava tabi tutulan adaylar sonuçlar için bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakatlar ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriGSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakatlar ne zaman açıklanır?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri