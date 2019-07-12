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  • 12.07.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 21:05

Sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve ne kadar? İşte 2019 yılı maaşları...

Uzman çavuş, astsubay ve subay alımları ile ilgili detaylar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl Milli Savunma Bakanlığı personel ihtiyacına göre sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapıyor. Çeşitli branşlarda yapılan personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Peki, sözleşmeli er, uzman çavuş ve ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar....

Uzman erbaş, astsubay ve subay maaşları ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar ise yayımlanan personel ilanlarını yakından takip ediyor. Aynı zamanda sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay maaşlarının ne kadar olduğu da merak konusu. Peki, Sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay maaşları ne kadar? İşte 2019 yılı maaşları...

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşları 3 bin 750 TL ile 4 bin 500 TL arasındadır. Maaşlar görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Uzman erbaş maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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