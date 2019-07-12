Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar ise yayımlanan personel ilanlarını yakından takip ediyor. Aynı zamanda sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay maaşlarının ne kadar olduğu da merak konusu. Peki, Sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay maaşları ne kadar? İşte 2019 yılı maaşları...

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşları 3 bin 750 TL ile 4 bin 500 TL arasındadır. Maaşlar görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

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