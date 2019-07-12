Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 29 bin 689 personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru süreci hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.