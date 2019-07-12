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  • 13.07.2019 01:42
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 01:42

personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

'na 2019 yılı içerisinde istihdam edilmek üzere 29 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurular hakkında şimdi birçok kişi bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? başvuru şartları nelerdir? İşte alım sürecine ilişkin bilgiler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 29 bin 689 personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru süreci hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.

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