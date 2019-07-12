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  • 12.07.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 12:34

'li personel ve ları başladı

nın girmesi ile birlikte bir çok bakanlık ve kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS ile KPSS şartsız personel ve memur alımları devam ediyor. Bu anlamda kamu kurumları sürekli olarak ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İçinde bulunduğunuz ayda binlerce personel alımı yapılacak. Binlerce aday istihdam edilecek ve kariyer tapma fırsatı bulacak. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar.

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