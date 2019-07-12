Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS ile KPSS şartsız personel ve memur alımları devam ediyor. Bu anlamda kamu kurumları sürekli olarak ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İçinde bulunduğunuz ayda binlerce personel alımı yapılacak. Binlerce aday istihdam edilecek ve kariyer tapma fırsatı bulacak. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar.