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  • 12.07.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:05

'li 2019 son dakika memur başvuru şartları nedir?

2019 'li son dakika memur başvuru şartları nedir? Temmuz ayının girmesi ile birlikte bir çok bakanlık ve kamu kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar KPSS ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Kamuya alım yapacak kurumlara başvurular, kurumların belirlediği tarih içerisinde yapılmaktadır. Buna göre kurumun belirlediği tarih dışında yapılacak başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar.

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS ile KPSS şartsız personel ve memur alımları devam ediyor. Bu anlamda kamu kurumları sürekli olarak ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İçinde bulunduğunuz ayda binlerce personel alımı yapılacak. Binlerce aday istihdam edilecek ve kariyer tapma fırsatı bulacak. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Kamu Kurumlarının neredeyse hepsi adayları kadroya almadan önce Giriş Sınavı sistemi uygulamaktadırlar. İşte KPSS'li KPSS'siz son dakika memur personel alım başvuru şartları açıklaması

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