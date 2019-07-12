Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS ile KPSS şartsız personel ve memur alımları devam ediyor. Bu anlamda kamu kurumları sürekli olarak ilanlar yayınlamaya devam ediyor. İçinde bulunduğunuz ayda binlerce personel alımı yapılacak. Binlerce aday istihdam edilecek ve kariyer tapma fırsatı bulacak. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Kamu Kurumlarının neredeyse hepsi adayları kadroya almadan önce Giriş Sınavı sistemi uygulamaktadırlar. İşte KPSS'li KPSS'siz son dakika memur personel alım başvuru şartları açıklaması