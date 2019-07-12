GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce vatandaşın başvuru yaptığı GSB personel alımına yoğun ilgi gösterildi. 6-17 Mayıs'ta tamamlanan sözlü sınavın ardından sonuçlarını merak eden adaylar, bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 GSB mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak, sonuçlar henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.