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  • 12.07.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 16:53

başlayacak, bitecek? 2019 Bekçilik sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

Bekçilik sınavına saatler kaldı. Bekçi olabilme hayali ile uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav saatini beklemeye geçti. MEB'nin yayınladığı takvime göre, 13 Temmuz'da uygulanacak bekçilik sınavının süresi merak ediliyor. Peki, başlayacak, bitecek? 2019 Bekçilik sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

Bekçilik sınav süresi ne kadar?

Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak? Bekçilik sınavına saatler kaldı. Bekçi olmak isteyen adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. 2019 bekçilik sınavı 1. dönem ve 2. dönem bu sene 13 Temmuz'da uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen öğrenciler, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 bekçilik sınav süresi ne kadar? Bekçilik sınavı kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...

MEB'in yayınladığı kılavuzda sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak. Adaylara cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak. Adaylara cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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