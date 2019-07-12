Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 bekçilik sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlğı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 2019 1. dönem ve 2. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı'na binlerce aday katılacak. 100 sorudan oluşan bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki,Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 bekçilik sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.