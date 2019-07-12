Bekçilik sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek bekçilik sınavına saatler kala, adaylar sınav giriş belgelerini çıktı almaya başladılar. Sınava giriş yapabilmek için adayların yanında olması gereken bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 bekçilik yazılı sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

2019 bekçilik yazılı sınavına saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün sınav giriş belgesini yayınlamıştı. 1. dönem ve 2. dönem olarak sınava katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini MEB'in resmi internet adresi üzerinden çıktı alabilecekler. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kısa yoldan sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.