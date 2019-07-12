Adalet Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı CTE 12 bin 713 personel alımı başvuru şartları! Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıklanmıştı. Yapılan duyurunun ardından kamuda görev almak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında hangi kadrolara alım yapılıyor? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte personel alım sürecine dair bazı bilgiler.. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlığa Adalet Bakanlığı denir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı kolu diyebiliriz.