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  • 12.07.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 15:36

12 bin 713 nedir? Adalet Bakanlığı ?

tarafından 12 bin 713 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Adalet Bakanlığı personel alımlarının tarihleri çok merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımının başvuruları tarihleri arasında yapılacak. CTE'ye 6 bin 126'sı infaz koruma memuru olmak üzere toplamda 6 bin 743 personel alınacak. Ayrıca Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve ı sonucuna göre, bin 99 sözleşmeli icra katibi alımı gerçekleştirecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almaları gerekiyor. Peki, ? İşte Adalet Bakanlığı ....

Adalet Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı CTE 12 bin 713 personel alımı başvuru şartları! Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıklanmıştı. Yapılan duyurunun ardından kamuda görev almak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında hangi kadrolara alım yapılıyor? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte personel alım sürecine dair bazı bilgiler.. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlığa Adalet Bakanlığı denir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı kolu diyebiliriz.

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