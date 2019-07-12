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  • 12.07.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 14:44

82. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç tarihi belli oldu

82. Dönem için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 30 Haziran'da uygulanan sınava katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyorlar. Peki, 82. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sonuçları hangi tarihte açıklanır?

82. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

82. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dönemin ilgi duyulan meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için 30 Haziran'da sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 82. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte konu ile ilgili detaylar...

82. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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