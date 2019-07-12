2019 Temmuz ayı kamu KPSS'li KPSS'siz sınavsız son dakika memur personel alım başvuru şartları nedir? Temmuz ayının girmesi ile birlikte bir çok bakanlık ve kamu kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar KPSS ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Kamuya alım yapacak kurumlara başvurular, kurumların belirlediği tarih içerisinde yapılmaktadır. Buna göre kurumun belirlediği tarih dışında yapılacak başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar.