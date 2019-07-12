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  • 12.07.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:01

12 Temmuz şartsız başvuru şartları! güncel iş ilanları!

12 Temmuz şartsız ı için başvuru şartları açıklaması yapıldı. üzerinden güncel iş ilanları yayınlandı. Bu anlamda "Mühendis, Ar- Ge personeli, teknisyen, güvenlik görevlisi, Şoför, yazıhane mensubu, sekreter, eğitmen, hizmetli, sağlık teknisyeni, aşçı benzer biçimde binlerce personel alınacak. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayımlanan ilanlara göre memur ve işçi alımı yapılacak kamu müessese ve kuruluşları haberimizde sizler için derledik. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar.

DPB güncel iş ilanları 2019 Haziran ayı KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu 15 bin memur alımı başvuru şartları! Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden en az 50 KPSS'li ve KPSS'siz en az ilkokul mezunu memur ve işçi alım ilanı yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak şart ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin başvuru yapması talep ediliyor. Memur ve işçi alımı iş ilanlarına başvuru yapacaklar ilanlara göre farklı illerde görev yapabilecek bu nedenle seyahat engeli olmayanlarda başvuru yapabilir. Kamu kurumları personel ihtiyacı olması nedeniyle DPB'ye liste gönderiyor ve listeler kapsamında istihdam sağlanıyor.

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