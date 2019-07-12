DPB güncel iş ilanları 2019 Haziran ayı KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu 15 bin memur alımı başvuru şartları! Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden en az 50 KPSS'li ve KPSS'siz en az ilkokul mezunu memur ve işçi alım ilanı yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak şart ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin başvuru yapması talep ediliyor. Memur ve işçi alımı iş ilanlarına başvuru yapacaklar ilanlara göre farklı illerde görev yapabilecek bu nedenle seyahat engeli olmayanlarda başvuru yapabilir. Kamu kurumları personel ihtiyacı olması nedeniyle DPB'ye liste gönderiyor ve listeler kapsamında istihdam sağlanıyor.