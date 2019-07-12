İŞKUR günün kamu ilanlarını yayımlandı ve çok sayıda ve farklı pozisyonlarda Belediyeler, Üniversiteler ve Öğretmenevi Müdürlüğü kamu personeli alacak. Başvurularda şahsen müracat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan işkur hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir. Diğer yandan internet ortamında başvuru yapılabilmesi için işkur e-şube portalına üye olunması ve son başvuru tarihinden önce başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.