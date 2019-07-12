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  • 12.07.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:43

kamu ilanları yayımlandı! İşte : , ve ...

personel ve memur alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda 2019 tarihli iş ilanları oldukça merak edildi. İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre ler, ve Öğretmevi Müdürlüğü alımı yapacaklarını ilan ettiler. Söz konusu ilanlar için başvuru süreci başladı ve adaylar başvurularını en geç 4 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir.

İŞKUR günün kamu ilanlarını yayımlandı ve çok sayıda ve farklı pozisyonlarda Belediyeler, Üniversiteler ve Öğretmenevi Müdürlüğü kamu personeli alacak. Başvurularda şahsen müracat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan işkur hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir. Diğer yandan internet ortamında başvuru yapılabilmesi için işkur e-şube portalına üye olunması ve son başvuru tarihinden önce başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

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