İŞKUR günün kamu ilanlarını yayımlandı ve çok sayıda ve farklı pozisyonlarda Belediyeler, Üniversiteler ve Öğretmenevi Müdürlüğü kamu personeli alacak. Başvurularda şahsen müracat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan işkur hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir.
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