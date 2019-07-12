Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.07.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 12:11

kamu ilanları yayımlandı: , ve ...

personel ve memur alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda 2019 tarihli iş ilanları oldukça merak edildi. İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre ler, ve Öğretmevi Müdürlüğü alımı yapacaklarını ilan ettiler. Söz konusu ilanlar için başvuru süreci başladı ve adaylar başvurularını en geç 4 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir.

İŞKUR günün kamu ilanlarını yayımlandı ve çok sayıda ve farklı pozisyonlarda Belediyeler, Üniversiteler ve Öğretmenevi Müdürlüğü kamu personeli alacak. Başvurularda şahsen müracat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan işkur hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri12 Temmuz İŞKUR kamu ilanları yayımlandı: Belediye, öğretmenevi ve üniversiteler...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri