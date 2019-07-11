Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde 231 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar TMO başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TMO 231 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru süreciyle ilgili merak edilenler...

TMO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından 231 pozisyon için personel istihdam edilecek. Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyuru yapılırken, tercihler 9-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.