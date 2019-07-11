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  • 11.07.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 21:52

231 personel alımı yapacak! TMO başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 231 personel istihdam edileceği duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi 231 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Toprak Mahsulleri Ofisi () 231 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte personel alımına ilişkin detaylar...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 231 personel alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde 231 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar TMO başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TMO 231 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru süreciyle ilgili merak edilenler...

TMO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından 231 pozisyon için personel istihdam edilecek. Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyuru yapılırken, tercihler 9-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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