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  • 11.07.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 16:56

MSB en az lise mezunu uzman çavuş alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

MSB tarafından yayınlanan ilana göre, 'na uzman çavul alımı yapılacak. İlanın yayınlanmasının ardından başvuru şartları ve sınava dair ayrıntılar belli oldu. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği 2019 şartları neler? Başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

MSB en az lise mezunu uzman çavuş alıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) en az lise mezunu uzman çavuş alımı yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda başvuruların başladığı bildirildi. Uzman çavuş alımının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilana yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Peki, MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı şartları neler? Başvurular nasıl yapıır? İşte 2019 MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı ile ilgili tüm detaylar...

DKK UZMAN ÇAVUŞ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri 11 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden yapacaktır. Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri dolduracaklar ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

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