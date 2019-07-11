Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel memur alım başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak kadrolar... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Ersoy'un açıklamalarının ardından vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel alımı başvuru şartları neler sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Ersoy'un açıklamaları ve alım yapılacak kadrolar... Türkiye turizminde markalaşma ve tanıtımı ön plana almak istediklerini kaydeden Ersoy, ajansın özel sektör ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu ile yönetileceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.