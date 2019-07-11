Jandarma astsubay mülakat sonuçları açıklandı mı? Jandarma Genel Komutanlığı'nın astsubay ihtiyacını karşılamak için 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında sınav gerçekleştirildi. Sınava katılan astsubay adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Aradan yaklaşık iki ay geçmesinin ardından meraklı bekleyiş daha da arttı. Peki, Peki, Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 JGK astsubay sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Nisan - 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Jandarma astsubay alımı sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bir önceki alımlara baktığımızda sonuçlar sınavın ardından 2 ay içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 Jandarma astsubay alımı için sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi tarih tahminidir. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.