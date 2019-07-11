İŞKUR Temmuz ayı için personel ve memur alımlarına tüm hızı ile devam ediyor. Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde on binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR Temmuz ayı süresince KPSS ve sınav şartı olmadan 50 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu zamana kadar binlerce vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR sisteminin yeni iş ilanları yayında. İŞKUR'a kayıt olmadan iş aramaya başlamamalısınız. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların, Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Peki İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır işte tüm detaylar