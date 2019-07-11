İŞKUR Temmuz ayı için personel ve memur alımlarına tüm hızı ile devam ediyor. Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde on binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR Temmuz ayı süresince KPSS ve sınav şartı olmadan 50 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu zamana kadar binlerce vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR sisteminin yeni iş ilanları yayında. İŞKUR'a kayıt olmadan iş aramaya başlamamalısınız. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların, Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Peki İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır işte tüm detaylar
İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır? İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları nedir?
İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır? Sadece vasıflı vasıfsız işçi alımı ve temizlik personeli alımı olarak toplamda 10 bin 463 personel alımı yapılacaktır. Diğer meslek gurupları toplamında ise sadece Haziran ayı içerisinde toplamda 50 bin personel alımı yapılması planlanmaktadır. Binlerce iş ilanının yayınladığı sitede, sektörlere göre iş aramak ve bulmak oldukça kolay. İŞKUR üzerinden duyurulan personel alımı ilanlarında ise bu ay en çok beden işçisi ve temizlik görevlisi alımları yapılıyor. İŞKUR'da hem kamu sektörüne hem de özel sektöre yönelik pek çok alanda iş ilanları bulunuyor.
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