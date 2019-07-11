İŞKUR Temmuz ayı KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır? Sadece vasıflı vasıfsız işçi alımı ve temizlik personeli alımı olarak toplamda 10 bin 463 personel alımı yapılacaktır. Diğer meslek gurupları toplamında ise sadece Haziran ayı içerisinde toplamda 50 bin personel alımı yapılması planlanmaktadır. Binlerce iş ilanının yayınladığı sitede, sektörlere göre iş aramak ve bulmak oldukça kolay. İŞKUR üzerinden duyurulan personel alımı ilanlarında ise bu ay en çok beden işçisi ve temizlik görevlisi alımları yapılıyor. İŞKUR'da hem kamu sektörüne hem de özel sektöre yönelik pek çok alanda iş ilanları bulunuyor.