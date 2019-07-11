İŞKUR 50 bin personel alımı yapacak! Sınavsız KPSS şartsız...

İŞKUR Temmuz ayı için personel ve memur alımlarına tüm hızı ile devam ediyor. Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde on binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR Temmuz ayı süresince KPSS ve sınav şartı olmadan 50 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu zamana kadar binlerce vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR sisteminin yeni iş ilanları yayında.