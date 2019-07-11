İŞKUR Temmuz ayı için personel ve memur alımlarına tüm hızı ile devam ediyor. Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde on binlerce personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR Temmuz ayı süresince KPSS ve sınav şartı olmadan 50 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu zamana kadar binlerce vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR sisteminin yeni iş ilanları yayında.
İŞKUR 50 bin personel alımı yapacak! Sınavsız KPSS şartsız...
Sadece vasıflı vasıfsız işçi alımı ve temizlik personeli alımı olarak toplamda 10 bin 463 personel alımı yapılacaktır. Diğer meslek gurupları toplamında ise sadece Haziran ayı içerisinde toplamda 50 bin personel alımı yapılması planlanmaktadır. Binlerce iş ilanının yayınladığı sitede, sektörlere göre iş aramak ve bulmak oldukça kolay.
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