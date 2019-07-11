İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli bilişim personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından vatandaşlar İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 22 Temmuz - 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. İlana fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun vatandaşlar başvuru yapabilecek.

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