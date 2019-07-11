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  • 11.07.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 15:51

açıklandı mı? 2019 3243 personel alımı yapıyor!

, mülakatların tamamlanmasının ardından heyecanla bekleniyor. Sözlü sınava katılan adaylar sınavın ardından iki ay geçmesi ve sonuçların henüz açıklanmamış olması nedeniyle araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ? GSB mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla personel alımı ilanı yayınlanmış, alımlara yoğun ilgi gösterilmişti. 11-15 Şubat tarihleri arasında başvuru yapan adaylar için 27 Şubat'ta kura çekimi gerçekleştirildi. Kuraın ardından nihai listelerde yer alan evrak teslimi 19 Nisan'da tamamlandı. Sözlü sınav ise 6-17 Mayıs'ta yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla ilana çıkılan GSB personel alımı için 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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