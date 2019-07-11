Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren adaylar, 30 Haziran'da yazılı sınavda ter döktüler. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyen adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 82. Dönem ÖGG sonuçları nereden öğrenilir? işte konu ile ilgili detaylar...

82. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvime göre, Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

82. ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak soru ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.