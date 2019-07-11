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  • 11.07.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 12:35

EGM tarih verdi! 82. Dönem ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuç tarihi...

82. Dönem Özel Güvenik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Merakla beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, 82. Dönem ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuç tarihi...

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren adaylar, 30 Haziran'da yazılı sınavda ter döktüler. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyen adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 82. Dönem ÖGG sonuçları nereden öğrenilir? işte konu ile ilgili detaylar...

82. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvime göre, Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

82. ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak soru ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.

82. TEMEL EĞİTİM SINAVI 58. YENİLEME EĞİTİMİ SORULARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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