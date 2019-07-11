Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2023 için belirlenen 65 milyar dolar turizm geliri ve 75 milyon turist hedefini yakalamak amacıyla kurulan bir yapı olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yaptıkları çalışmalara da değinerek, 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini belirtti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel memur alım başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak kadrolar ve haberler sayfamızda