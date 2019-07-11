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  • 12.07.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:36

4 bin personel memur alım Kültür ve başvuru şartları nedir? İşte

Kültür ve nedir? İşte ... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Ersoy'un açıklamalarının ardından vatandaşlar 4 bin personel alımı başvuru şartları neler sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Ersoy'un açıklamaları ve alım yapılacak kadrolar... Türkiye turizminde markalaşma ve tanıtımı ön plana almak istediklerini kaydeden Ersoy, ajansın özel sektör ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu ile yönetileceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

Hükümetten müjde... 4 bin işçi alımı yapılacak! İşte şartlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2023 için belirlenen 65 milyar dolar turizm geliri ve 75 milyon turist hedefini yakalamak amacıyla kurulan bir yapı olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yaptıkları çalışmalara da değinerek, 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini belirtti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel memur alım başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak kadrolar ve haberler sayfamızda

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