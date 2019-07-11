24. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında polis alımına başvuru yapan adaylar sözlü mülakatlar için heyecan içinde. Geçtiğimiz aylarda ön sağlık kontrolü aşaması ve fiziki yeterlilik sınavı tamamlandı. Bu aşamalardan başarılı olan adaylar sözlü mülakat tarihini bekliyorlar. Peki, 24. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2019 24. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? İşt konu ile ilgili ayrıntılar...

24. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

24. Dönem POMEM sözlü mülakatların ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından daha önce yapılan duyuruda, "Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamalarından başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır." denildi.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.