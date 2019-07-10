PTT'den 5 bin personel alımında adaylardan hangi nitelikler aranacak ve gişe görevlisi alımı detayları nedir? 2019 yılı içerisinde oldukça yüksek bir sayıda aday istihdam etmeyi hedefleyen PTT, 5 bin kişilik alımında, adayların dikkatini çeken ilanlardan birisi de KPSS şartının aranmadığı gişe personeli alımı olarak yer aldı. Buna göre adayların bu kadro için sağlaması gereken şartlar arasında. PTT'ye personel alımı yapılıp yapılmayacağı iş arayışı olan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu nedenle PTT'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor