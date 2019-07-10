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  • 11.07.2019 00:00
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 00:16

4 bin personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Ersoy'un açıklamalarının ardından vatandaşlar 4 bin personel alımı başvuru şartları neler sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Ersoy'un açıklamaları ve alım yapılacak kadrolar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini açıkladı. Şimdi vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. İşte personel alımına ilişkin detaylar...

4 BİNE YAKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakan Ersoy, kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yaptıkları çalışmalara da değinerek, 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini belirtti.

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