Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini açıkladı. Şimdi vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bin personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. İşte personel alımına ilişkin detaylar...

4 BİNE YAKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakan Ersoy, kazı sürelerini 12 aya yaymak ve hızlandırmak için yaptıkları çalışmalara da değinerek, 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında da sanat tarihçisini 3 yıl içerisinde istihdam edeceklerini belirtti.