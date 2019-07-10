Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün ( 09 Temmuz 2019 ) itibari ile yayımlanmış olan duyuruya göre 2019 yılı için merkezi yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar tercih edecekleri kadroları incelemeye başladılar ve memur adayları için yoğun bir maraton da bu şekilde başlamış oldu.