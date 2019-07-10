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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 10:05

2019/1 kamuya !

2019/1 tercih kılavuzunda Lise, Ön lisans ve Lisans mezunları için kadro dağılımı belli oldu ve toplamda 1014 memur alımı yapılacak. Tercih İşlemleri 09 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 18 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

KPSS 2019/1 kamuya 1014 memur alımı başvuru şartları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün ( 09 Temmuz 2019 ) itibari ile yayımlanmış olan duyuruya göre 2019 yılı için merkezi yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar tercih edecekleri kadroları incelemeye başladılar ve memur adayları için yoğun bir maraton da bu şekilde başlamış oldu.

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