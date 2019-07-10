KPSS 2019/1 tercih kılavuzunda Lise, Ön lisans ve Lisans mezunları için kadro dağılımı belli oldu ve toplamda 1014 memur alımı yapılacak. Tercih İşlemleri 09 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 18 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden tercih kılavuzundaki tüm detaylara ulaşabileceksiniz ve tercih işlemleri ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor.