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  • 10.07.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 17:53

2019/1 kamuya 1014 ! İşte lise, ön lisans ve lisans

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün ( 09 Temmuz 2019 ) itibari ile yayımlanmış olan duyuruya göre 2019 yılı için merkezi yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar tercih edecekleri kadroları incelemeye başladılar ve memur adayları için yoğun bir maraton da bu şekilde başlamış oldu. Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. İşte kamuya 1014 ve lise, ön lisans ve lisans

KPSS 2019/1 kamuya 1014 memur alımı başvuru şartları!

KPSS 2019/1 tercih kılavuzunda Lise, Ön lisans ve Lisans mezunları için kadro dağılımı belli oldu ve toplamda 1014 memur alımı yapılacak. Tercih İşlemleri 09 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 18 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden tercih kılavuzundaki tüm detaylara ulaşabileceksiniz ve tercih işlemleri ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor.

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