Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün ( 09 Temmuz 2019 ) itibari ile yayımlanmış olan duyuruya göre 2019 yılı için merkezi yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar tercih edecekleri kadroları incelemeye başladılar ve memur adayları için yoğun bir maraton da bu şekilde başlamış oldu. Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. İşte KPSS 2019/1 kamuya 1014 memur alımı başvuru şartları ve lise, ön lisans ve lisans kadro pozisyonlar