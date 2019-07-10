İŞKUR Temmuz ayı belediye personel alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR belediyeye göre kadro dağılımı. Türkiye genelinde bulunan 30 farklı belediye bünyesine 336 personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Peki hangi Belediye hangi kadroda alım yapacak? Bu bağlamda, Tekirdağ, Adıyaman, Aydın, Niğde, Zonguldak, Kırklareli, Zonguldak, Muğla, Trabzon, Bursa, İzmir, Aksaray, Çanakkale, Afyonkarahisar, Burdur, Adana, ordu, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Tekirdağ, Kastamonu, Antalya, Tokat, Yozgat, Balıkesir, Ankara, Kütahya ve Bartın illerinde bulunan farklı belediyeler alım yapacak. Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte şahsen belediyelere gerçekleştirmeleri gerekmektedir.