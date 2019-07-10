Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR personel ve memur alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını ilan etti. İŞKUR personel alımları devam ederken bizde sizlere piyasaya çıkan Belediye ilanları hakkında detaylı bilgiyi haberimizde vereceğiz. Bu haberimizde alım meydana getirecek 30 belediye duyurusuna müracaat şartlarına ve müracaat bilgilerine ulaşarak detaylı olarak bilgilendirileceksiniz. Adaylardan başvuru şartı olarak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Alım yapılacak mesleğe göre ilgili deneyime ve belgeye sahip olmak gerekmektedir. Peki İŞKUR Temmuz ayı belediye personel alımı başvuru şartları nedir?