Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 11.07.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 01:34

başvuruları ne zaman? Hangi illere alım yapılacak? İşte genel başvuru şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere bekçi alımı yapılıyor. Peki, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere alım yapılacak? İşte genel başvuru şartları...

İŞKUR bekçi alımı ne zaman?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanlarıyla özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. İŞKUR bekçi alımlarına ilişkin ilanlar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Binlerce aday başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, hangi illere alım yapılacak? İşte merak edilenler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuruları başlamış olup, 12 Temmuz 2019'a kadar devam edecektir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR bekçi alımı başvuruları ne zaman? Hangi illere alım yapılacak? İşte genel başvuru şartları...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri