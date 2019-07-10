İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanlarıyla özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. İŞKUR bekçi alımlarına ilişkin ilanlar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Binlerce aday başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, hangi illere alım yapılacak? İşte merak edilenler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuruları başlamış olup, 12 Temmuz 2019'a kadar devam edecektir.

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