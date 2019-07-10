Bekçilik yazılı sınavına sayılı günler kala Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınav giriş yerleri açıklandı. Bekçi olabilme umuduyla uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava nerede katılacaklarını merak ediyorlar. Peki, EGM bekçilik sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Bekçilik sınavı ne zaman? Sınav konuları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2019 bekçilik yazılı sınavı için adaylar hazırlık içinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1. dönem ve 2. dönem bekçilik sınav giriş belgelerinin yayınlandığı bildirildi. Adaylar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sınava girecekleri yerleri sorgulayabilecekler.
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