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  • 10.07.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 15:26

EGM bekçilik sınavı giriş yerleri sorgulama! ? Sınav konuları neler?

Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2019 1. dönem ve 2. dönem bekçi alımları için sınava katılacak adaylar, sınava giriş yerlerini merak ediyorlar. Peki, EGM bekçilik sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ? Sınav konuları neler?

Bekçilik yazılı sınav konuları neler?

Bekçilik yazılı sınavına sayılı günler kala Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınav giriş yerleri açıklandı. Bekçi olabilme umuduyla uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava nerede katılacaklarını merak ediyorlar. Peki, EGM bekçilik sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Bekçilik sınavı ne zaman? Sınav konuları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2019 bekçilik yazılı sınavı için adaylar hazırlık içinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1. dönem ve 2. dönem bekçilik sınav giriş belgelerinin yayınlandığı bildirildi. Adaylar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sınava girecekleri yerleri sorgulayabilecekler.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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