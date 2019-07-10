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  • 10.07.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 16:32

Adalet Bakanlığı 4424 personel alımı yapıyor! 2019 Başvurular ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Adalet Bakanlığı'na 4 bin 424 adet personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün yayınlana ilanda Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Aşçı ve Şoför alımı yapılacağı bildirilmişti. Duyurunun yapılmasının ardından ilana yoğun ilgi gösterildi. Peki, Adalet Bakanlığı 4424 personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? İşte 2019 başvuru formu...

Adalet Bakanlığı 4424 personel alımı yapıyor!

Adalet Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan başvuruların ardından 3 bin 71 sözleşmeli zabıt katibi, bin 169 sözleşmeli mübaşir, 96 sözleşmeli şoför, 58 sözleşmeli teknisyen ve 30 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 4 bin 424 personel alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Konu ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Adalet Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayan başvurular 16 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Başvurular, kılavuzda yer alan listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekiyor.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

BAŞVURU FORMU VE ADALET KOMİSYONU LİSTELERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

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