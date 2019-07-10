Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 11.07.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 02:22

82. dönem açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar merakla 82. dönem nı merak etmeye başladı. 82. dönem ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın tarafından duyurulan ilanın ardından belli oldu. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

82. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların 82. Dönem Özel Güvenik sınav sonuçları için bekleyişi sürüyor. Sınava giren adaylar şimdi gözlerini 82. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 82. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

82. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre sonuçlar 19 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri82. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri