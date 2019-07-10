Adayların 82. Dönem Özel Güvenik sınav sonuçları için bekleyişi sürüyor. Sınava giren adaylar şimdi gözlerini 82. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 82. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

82. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre sonuçlar 19 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.