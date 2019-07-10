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  • 11.07.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 12:12

30 belediye için personel alımı başladı! Belediyeye göre kadro dağılımı

Türkiye genelinde bulunan 30 farklı belediye bünyesine 336 personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Peki hangi Belediye hangi kadroda alım yapacak? Bu bağlamda, , Adıyaman, Aydın, Niğde, , Kırklareli, Zonguldak, , Trabzon, Bursa, , Aksaray, Çanakkale, Afyonkarahisar, Burdur, Adana, ordu, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Tekirdağ, Kastamonu, Antalya, Tokat, Yozgat, Balıkesir, Ankara, Kütahya ve Bartın illerinde bulunan farklı belediyeler alım yapacak.

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR personel ve memur alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını ilan etti. İŞKUR personel alımları devam ederken bizde sizlere piyasaya çıkan Belediye ilanları hakkında detaylı bilgiyi haberimizde vereceğiz.

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