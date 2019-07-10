30 belediye için personel alımı başladı! Belediyeye göre kadro dağılımı

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR personel ve memur alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını ilan etti. İŞKUR personel alımları devam ederken bizde sizlere piyasaya çıkan Belediye ilanları hakkında detaylı bilgiyi haberimizde vereceğiz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.