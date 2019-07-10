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  • 11.07.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:19

2019/1 şartsız memur alım kadroları hangileri! nedir?

'den 5 bin personel alımında adaylardan hangi nitelikler aranacak ve gişe görevlisi alımı detayları nedir? 2019 yılı içerisinde oldukça yüksek bir sayıda aday istihdam etmeyi hedefleyen PTT, 5 bin kişilik alımında, adayların dikkatini çeken ilanlardan birisi de şartının aranmadığı gişe personeli alımı olarak yer aldı. Buna göre adayların bu kadro için sağlaması gereken şartlar arasında. PTT'ye personel alımı yapılıp yapılmayacağı iş arayışı olan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu nedenle PTT'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren kurumlardan biri olan PTT, geçtiğimiz aylarda yaptığı PTT 55 bin personel alımı ilanının yanı sıra yeni ilan ettiği 5 bin personel alımı duyurusunda KPSS şartı olmadan gişe personeli istihdam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada sadece gişe personeli değil farklı kadrolarda da alım yapacağı bilinmekle birlikte toplamda 5 bin kişinin kurum bünyesinde istihdam edilmesi bekleniyor. 2019 yılı içerisinde oldukça yüksek bir sayıda aday istihdam etmeyi hedefleyen PTT, 5 bin kişilik alımında, adayların dikkatini çeken ilanlardan birisi de KPSS şartının aranmadığı gişe personeli alımı olarak yer aldı. İşte PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları ve 2019/1 KPSS şartsız PTT memur alım kadroları.

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