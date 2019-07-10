Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren kurumlardan biri olan PTT, geçtiğimiz aylarda yaptığı PTT 55 bin personel alımı ilanının yanı sıra yeni ilan ettiği 5 bin personel alımı duyurusunda KPSS şartı olmadan gişe personeli istihdam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada sadece gişe personeli değil farklı kadrolarda da alım yapacağı bilinmekle birlikte toplamda 5 bin kişinin kurum bünyesinde istihdam edilmesi bekleniyor. 2019 yılı içerisinde oldukça yüksek bir sayıda aday istihdam etmeyi hedefleyen PTT, 5 bin kişilik alımında, adayların dikkatini çeken ilanlardan birisi de KPSS şartının aranmadığı gişe personeli alımı olarak yer aldı. İşte PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları ve 2019/1 KPSS şartsız PTT memur alım kadroları.