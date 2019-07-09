Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladıktan sonra, başvuru yapmak isteyenlerin meraklı bekleyişi başladı. Bakanlığın hekim, diş hekimi ve eczanı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımı kapsamında ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman ve şartlar neler olacak? Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta yapılacak 12 bin personel alımının başvuru tarihi henüz açıklanması. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 bin personel alımı için ilanın bir ay içerisinde yayınlanacağı bildirilmişti. Bu ay içerisinde yayınlanması beklenen ilanın detayları belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.