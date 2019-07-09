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  • 09.07.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:49

12 bin personel alımı yapıyor! Başvuru ne zaman, şartlar neler? Atamalar ne zaman olacak?

12 bin sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Daha önce yapılan açıklamada 29 bin 689 yeni sağlık çalışanı alınacağı bildirilmişti. Bu alımlar için ilk etapta 12 bin sözleşmeli personel alınacağı müjdesi Bakan Koca'dan geldi. Peki, başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak? ?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladıktan sonra, başvuru yapmak isteyenlerin meraklı bekleyişi başladı. Bakanlığın hekim, diş hekimi ve eczanı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımı kapsamında ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman ve şartlar neler olacak? Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta yapılacak 12 bin personel alımının başvuru tarihi henüz açıklanması. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 bin personel alımı için ilanın bir ay içerisinde yayınlanacağı bildirilmişti. Bu ay içerisinde yayınlanması beklenen ilanın detayları belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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